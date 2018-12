AFF Suzuki Cup 2018 : Park Hang-seo mène le Vietnam à la victoire

ⓒYONHAP News

L'équipe vietnamienne de football, dirigée par l'entraîneur sud-coréen Park Hang-seo, a remporté le 15 décembre la Suzuki Cup 2018 de la Fédération de football de l'Asean (AFF). Il s'agit du plus grand tournoi de football en Asie du Sud-est. Suite à cette victoire, les qualités de meneur d'hommes de Park Hang-seo ont attiré l'attention des médias vietnamiens et sud-coréens qui parlent de la « magie Park ». De plus, cet exploit semble produire des effets positifs sur les relations entre les deux pays.





Lors du match retour de la finale qui a eu lieu le 15 décembre au stade de My Dinh, à Hanoï, le Vietnam a battu la Malaisie sur le score de 1 à 0. Le match aller s’étant terminé par un nul, 2 à 2, il a dominé son adversaire sur le score total de 3 à 2.





Il faut noter que les hommes de Park ont réalisé trois victoires et un match nul dans la phase de poule, avant de décrocher deux victoires lors des matches en demi-finale. Ainsi, ils n'ont concédé aucune défaite au cours des huit matches. La sélection nationale vietnamienne a également signé son 16e match consécutif sans défaite en catégorie A. Le pays avait remporté son premier trophée de l’AFF Suzuki Cup en 2008.





C’est en janvier 2018 que le sud-Coréen Park Hang-seo a été nommé sélectionneur de l’équipe de football du Vietnam. Depuis, il l’a menée sur la deuxième marche du podium de la Coupe d'Asie 2018 des moins de 23 ans pour la première fois de son histoire, puis en demi-finale du tournoi de football des Jeux asiatiques de Jakarta-Palembang, une première également. Après toutes ces prouesses, Park a été porté au rang de héros national au Vietnam.





Cependant, le sélectionneur n'a pas particulièrement brillé durant sa carrière de joueur en Corée du Sud. Il a certes été entraîneur-adjoint de la sélection nationale aux côtés de Guus Hiddink lors de la Coupe du monde de football de 2002, où l'équipe sud-coréenne a réalisé le plus grand succès de son histoire en atteignant la quatrième place. Mais, malgré tout, il est plutôt resté dans l'ombre.





C'est après avoir pris les rênes de l'équipe du Vietnam qu'il a véritablement fait ses preuves. Sa méthode : une analyse pointue de son jeu, et le développement des stratégies et des compétences nécessaires à l'équipe. Après la victoire du Vietnam contre la Malaisie le 15 décembre, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a félicité l’entraîneur en personne. Et quatre jours plus tard, lors d'une réunion sur le développement de l'industrie vietnamienne des pièces détachées, il a même consacré dix minutes de son discours à saluer « l'esprit Park Hang-seo ». Bref, Park symbolise aujourd'hui non seulement l'amitié entre les populations sud-coréenne et vietnamienne, mais aussi les liens de coopération de plus en plus étroits entre les deux nations.