La Fed relève son taux directeur

La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de relever d’un quart de point son taux directeur, qui se situe désormais dans une fourchette de 2,25 % à 2,5 %. Ainsi, l'écart maximum entre le taux américain et le taux sud-coréen s'élève à 0,75 %. Elle a toutefois indiqué qu’elle procéderait l'an prochain à deux relèvements de taux, au lieu de trois initialement prévus. Ce qui devrait laisser le temps à la Banque de Corée (BOK) de réajuster sa politique monétaire.





La Fed a annoncé cette décision à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), qui a eu lieu les 18 et 19 décembre à Washington. Elle l’a justifiée par l’évolution positive du marché du travail, la progression de l’activité économique et l'inflation.





La banque centrale américaine a par ailleurs décidé de relever son taux directeur deux fois, au lieu de trois, en 2019. Ainsi, elle semble prête à assouplir sa politique d'austérité monétaire. Des analystes financiers avaient déjà estimé que la Fed ralentirait le rythme des relèvements de ses taux, étant donné les signes de ralentissement de l'économie américaine.





En 2018, la Fed a procédé à quatre hausses de taux au total, alors qu'au début de l'année, les marchés financiers prévoyaient deux ou trois relèvements. Cette accélération du resserrement monétaire a pesé lourdement sur les marchés émergents. L'augmentation des taux américains, combinée au renforcement du billet vert, a ébranlé les pays fortement endettés en dollars. Le dernier relèvement attire l'attention, d'autant plus qu'il intervient malgré l’opposition du président américain Donald Trump.





En réaction, le gouvernement sud-coréen a fait savoir que cette hausse restait à un « niveau tolérable » pour le pays. A Séoul, les autorités monétaires et les institutions financières concernées ont organisé, jeudi, une réunion sur la macroéconomie et les finances du pays. A son issue, le gouvernement a affirmé que la décision américaine ne provoquerait pas de changement immédiat sur le flux des investissements étrangers sur le marché financier sud-coréen. Il a toutefois indiqué qu'il renforcerait la surveillance des marchés, étant donné que la réduction du nombre de relèvements prévus l’an prochain par la Fed pourrait refléter un ralentissement de l'économie mondiale. Néanmoins, la BOK semble soulagée de cette prévision, qui devrait lui accorder plus de temps et une plus grande marge de manœuvre pour préparer et mettre en place une politique monétaire appropriée, sans provoquer de choc sur l’économie du pays.