L’Onu adopte une résolution sur les droits de l’Homme en Corée du Nord

L'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 17 décembre une résolution sur les droits de l'Homme en Corée du Nord. C'est la 14e année consécutive qu'un tel texte est approuvé à New York. Mais le Conseil de sécurité, lui, n'a pas pu tenir son débat sur la situation des droits humains dans le pays ermite, qu’il organisait pourtant chaque année depuis 2014.





La résolution adoptée lundi reprend quasiment le contenu de la précédente. Elle s'en distingue en ceci qu'elle salue l'évolution récente du dialogue autour de la question nucléaire nord-coréenne. L'Onu a ainsi estimé que peu de progrès avaient été réalisés dans la situation humanitaire du pays communiste. Cette année encore, le texte dénonce « les violations systématiques, généralisées et flagrantes des droits humains » commises dans le royaume ermite et demande à Pyongyang de les arrêter immédiatement. Plus concrètement, l'organisation internationale critique les traitements inhumains, les viols, les exécutions publiques, les détentions extrajudiciaires et arbitraires, l'absence de procédure régulière et d'état de droit, ou encore le travail forcé. En fait, il n'y a rien de nouveau. Tout cela a déjà été dénoncé dans un rapport publié en 2014 par la commission d'enquête sur la situation des droits de l'Homme en Corée du Nord.





La résolution adoptée cette année encourage par ailleurs le Conseil de sécurité de l'Onu à examiner les recommandations formulées par la commission d'enquête et à prendre des mesures appropriées pour assurer la responsabilisation. La commission onusienne avait déjà recommandé à l’organe sécuritaire de renvoyer la situation des droits humains en Corée du Nord à la Cour pénale internationale (CPI) et d'imposer des sanctions sélectives à celui qui porte la plus grande responsabilité, faisant référence au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ces recommandations figurent dans les résolutions de l'Onu pour la cinquième année consécutive. Le texte recommande également au Conseil de sécurité de poursuivre ses débats sur la situation des droits humains dans le royaume ermite.





Enfin, la question des travailleurs nord-coréens à l'étranger a également été soulevée. Le texte reprend la proposition faite par la résolution 2397 adoptée par le Conseil de sécurité le 22 décembre 2017, qui est de rapatrier ces travailleurs dans leur pays dans un délai de deux ans.





L'Onu a en revanche échoué à organiser au Conseil de sécurité une réunion sur les droits humains en Corée du Nord, suite au retrait de la demande des Etats-Unis. Pour qu'un sujet soit inscrit à l'ordre du jour, il faut obtenir l'accord d'au moins neuf des quinze membres du Conseil. Or, Washington n'a obtenu le soutien que de huit pays. Il a pourtant indiqué qu'il renouvèlerait cette proposition l'an prochain, en soulignant que sa volonté d'améliorer la situation humanitaire au Nord reste inchangée.





La résolution de l'Onu sur les droits humains en Corée du Nord a été adoptée par consensus sans vote, et ce pour la 5e fois en six ans. Cela montre à quel point la communauté internationale est consciente de la nécessité d'améliorer la situation des droits humains dans le pays communiste.





Comme à l'accoutumée, Pyongyang a réagi avec virulence à l'adoption de ce texte. Pourtant, la pression de la communauté internationale sur le régime devrait se faire de plus en plus lourde. Aujourd'hui, certaines organisations de défense des droits de l'Homme craignent même que les efforts de Séoul pour développer la coopération avec son voisin ne contribuent à aggraver encore la situation humanitaire au nord du 38e parallèle.