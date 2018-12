Le clip de « Love Scenario » d’iKON est le plus vu cette année en Corée du Sud

ⓒ YG Entertainment

En Corée du Sud, le clip de « Love Scenario » du boys band iKON a été le plus visionné cette année sur YouTube. Ce résultat a été présenté dans « 2018 YouTube Rewind », la rétrospective publiée le 6 décembre par la plus grande plateforme de partage de vidéos.





Le clip du groupe masculin iKON est donc arrivé en tête du classement sud-coréen. Ce dernier est établi en tenant compte de différents éléments, comme le nombre de vues, le nombre de « J’aime » reçus, le temps de lecture, le nombre de commentaires et celui de partages.





Les trois places suivantes sont toutes occupées par des morceaux de girls bands. Ce sont « DDU-DU DDU-DU » de BLACKPINK, « BBoom BBoom » de MOMOLAND et « What is Love » de TWICE.





Ensuite, les Bangtan Boys arrivent au 5e rang avec « Fake Love », la chanson-titre de leur 3e opus officiel. Quant à « IDOL », le morceau-phare de cet album repackage, il est classé au 9e rang.





La plus grande surprise vient de Oh Yeon-jun. La vidéo de la prestation de ce jeune garçon âgé de 12 ans, invité de la soirée du sommet intercoréen d’avril, a attiré une forte attention des internautes.