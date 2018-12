Infinite organise un fan meeting de fin d’année à Séoul

Infinite organise un fan meeting les 30 et 31 décembre dans le gymnase Hwajeong situé au sein de l’université Korea.





Selon son agence de promotion, cet événement intitulé « Forever » a été préparé par le boys band pour célébrer la fin de l’année avec ses fans sud-coréens. Le 2e spectacle commencera le 31 décembre à 22h pour accueillir 2019.





Infinite a fait ses débuts en 2010 avec sept membres. Il s’est vite imposé comme un boys band majeur de la K-pop, enchaînant plusieurs succès dont « Be Mine », « Chaser » et « Man in Love »





Après le départ de Hoya suite à la fin de son contrat, le groupe composé de six membres a sorti en janvier son 3e opus officiel. Il en compte aujourd’hui cinq car son leader Kim Sung-kyu est parti effectuer son service militaire en mai dernier.