IU termine à Jeju sa tournée nationale pour célébrer ses 10 ans de carrière

La tournée d’IU s’achèvera le 5 janvier 2019 sur l’île de Jeju. La jeune auteure-compositrice-interprète a lancé sa tournée à l’occasion du 10e anniversaire de ses débuts. Elle a déjà donné des concerts à Busan, à Gwangju et à Séoul.





Elle rencontre en ce moment ses fans dans plusieurs pays asiatiques. Et elle se produira les 24 et 25 décembre à Taïwan. Le concert à Jeju constituera donc la dernière étape de cette tournée sud-coréenne et asiatique.





Cet événement sera d’autant plus significatif pour elle que c’est la première fois qu’elle organise un concert solo sur cette île méridionale. De plus, il s’agit du 10e concert de cette grande tournée.