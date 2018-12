SEUNGRI donnera son dernier concert à Séoul avant de partir faire son service militaire

SEUNGRI organisera son premier concert en solo les 16 et 17 février à Séoul. Intitulé « The Great SEUNGRI – Final in Seoul », ce concert sera également le dernier qu’il donnera en Corée du Sud avant de partir faire son service militaire.





Le membre du célèbre groupe de hip-hop BIGBANG enchaînera ses spectacles en dehors de son pays. Il se produira en concert le 12 janvier à Hong Kong, les 26 et 27 janvier à Tokyo et les 9 et 10 mars à Osaka.