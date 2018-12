Deux nouvelles banques internet en 2019

ⓒKBS News

Les autorités financière sud-coréennes ont annoncé la décision d’attribuer en mai 2019 deux licences préliminaires permettant de lancer un établissement qui mène des activités bancaires exclusivement en ligne. Ainsi, deux nouveaux opérateurs arriveront sur ce marché partagé actuellement par deux géants, à savoir K-Bank et Kakao Bank.





La première banque sud-coréenne de ce genre est donc K-Bank lancée en avril 2017. C’est KT, le géant de la téléphonie mobile, qui est le principal actionnaire de ce consortium. K-Bank a attiré une grande attention parce qu’il s’agissait, d’une part, de l’arrivée d’une nouvelle banque sud-coréenne depuis 23 ans, et d’autre part, de la naissance d’une banque sans agence physique. Elle a fait sensation dans les milieux financiers en enregistrant plus de 100 000 adhérents seulement en trois jours après sa création. Quant à Kakao Bank, inaugurée trois mois plus tard, elle a fait davantage sensation en déployant une politique commerciale basée sur Kakao Talk, la messagerie la populaire du pays qui compte environ 43 millions d’abonnés. Celle-ci est gérée par le groupe du même nom Kakao.





Selon les données établies en septembre 2018, ces deux banques en ligne disposent de 7,64 millions de clients. Ainsi, elles se sont très bien implantées sur les marchés financiers. Ces opérateurs ont réussi à séduire les usagers grâce à leur procédure simplifiée et à leurs taux d’intérêts relativement bas comparés à ceux pratiqués par les banques traditionnelles. Ainsi, leurs actifs ont été multipliés par 2,4 pour passer de 5 200 à 12 700 milliards de wons, soit de 4 à 9,9 milliards d’euros. Et leur performance a eu une grande influence sur les politiques commerciales des banques classiques de sorte que celles-ci ont renforcé leurs services en ligne.





Parmi les candidats aux nouvelles autorisations préliminaires, c’est le groupe Naver qui attire le plus d’attention. Le plus grand portail d’Internet dans le pays compte 46 millions d’adhérents sud-coréens. S’il parvient à lancer une banque en ligne, cela devrait avoir un impact plus important que Kakao Bank. Pour le moment, Naver est confronté à un obstacle. Il s’agit de la limite imposée aux grands capitaux industriels concernant la part de leur participation. Les autorités financières envisagent de lever cette limite pour les capitaux industriels qui réalisent au moins 50 % de leurs activités dans les TIC.





Deux entreprises autres ont également affiché une forte volonté de se lancer dans ce secteur. Interpark est l’une d’entre elles. Cette société de commerce électronique de première génération fait valoir qu’elle pourra proposer des produits de prêts innovateurs destinés aux petits commerçants et industriels en exploitant les données des ventes de ceux-ci qu’elle héberge sur son site. L’autre est la société de bourse Kiwoom. Daou Tech, spécialisé dans les TIC, est son plus grand actionnaire. Kiwoom voulait se présenter lors du premier appel à candidats lancé en 2015 pour sélectionner les opérateurs de banque en ligne. Mais elle a dû y renoncer à cause de la réglementation sur la part de participation. Cette fois, elle a déclaré sa candidature parce qu’il est maintenant possible d’avoir plus de 34 % de parts suite à l’adoption de la loi relative aux banques spécialisées en ligne.