Chute de la cote de popularité du président sud-coréen

ⓒYONHAP News

La cote de popularité du président de la République a chuté à 47,1 % pour atteindre le plus bas niveau jamais enregistré depuis son arrivée au pouvoir en mai 2017. C’est ce que révèle le dernier sondage effectué par l’agence Realmeter au cours de la troisième semaine de décembre.





46,1 % des sondés ont déclaré désapprouver le travail du chef de l’Etat. Ainsi, les réponses défavorables viennent de dépasser légèrement celles favorables. Toutefois, leur écart n’est que d’un point et se retrouve ainsi dans la marge d’erreur fixée à deux points. La popularité de Moon Jae-in semblait remonter la pente avec les actualités nord-coréennes, mais elle a fini par rebrousser chemin. L’économie en serait la cause principale. Sa cote varie selon les catégories de la population. Parmi les tranches d’âge, c’est chez les étudiants et les jeunes âgés de 20 à 29 ans que la chute de popularité a été la plus prononcée. Cela s’explique notamment par leur difficulté de trouver un emploi. Sur le plan professionnel, on constate également la plus grande hausse de mécontentements auprès des petits entrepreneurs qui se considèrent comme les premières victimes de la mauvaise conjoncture et des politiques gouvernementales. Au niveau géographique, c’est la région du sud-est qui accuse la plus grande baisse de popularité.





Et en y regardant de plus près, la tendance baissière dans trois zones attire une attention particulière. Ce sont la ville de Busan, celle d’Ulsan et la province de Gyeongsang du Sud. Trois zones que le parti au pouvoir avait réussi à prendre à l’opposition malgré le fait que ce sont des fiefs traditionnels du Parti Liberté Corée, la première force d’opposition conservatrice. Finalement, les habitants du sud-ouest seraient en train de tourner le dos à Moon Jae-in. Vu la tendance, la cote de popularité de Moon a de fortes chances de dessiner une courbe descendante plutôt qu’un rebond.





Comme les facteurs internes et externes restent incertains, il semble difficile de miser sur une reprise économique rapide. Dans ce contexte, des voix s’élèvent pour critiquer les mesures de l’exécutif telles que la hausse sensible du salaire minimum, la réduction du temps de travail et la croissance tirée par les revenus. Chose inhabituelle, c’est qu’on constate aussi une baisse importante de la popularité de Moon chez les sympathisants du Parti de la justice, alors que cette petite formation de gauche est un allié du Minjoo, le parti présidentiel de centre-gauche. En plus comme le gouvernement voit ses politiques désapprouvées par une grande partie des jeunes et des classes modestes, il a tendance à faire des compromis dans certains domaines. Et cela fait aussi chuter sa popularité auprès des progressistes.





Le Premier ministre Lee Nak-yon a dit accepter humblement les résultats du sondage, mais s’est dit préférer ne pas être prisonnier des chiffres. Selon lui, il est injuste de voir « la racine de tous les maux » dans la politique basée sur la croissance tirée par les revenus. Même si celle-ci a des effets secondaires, il est exagéré de lui attribuer tous les maux sans tenir compte des facteurs extérieurs.