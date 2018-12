L’ancien footballeur Hong Myung-bo devient Père-Noël

© YONHAP News

Comme tous les ans en cette période de fêtes, l’ancien joueur de l’équipe sud-coréenne de football Hong Myung-bo se transforme en Père-Noël. Depuis 2003 sa fondation organise en effet un match de charité en vue de venir en aide à des familles démunies. Jusqu’en 2017, les recettes de ces événements caritatifs ont atteint la somme de 2,28 milliards de wons, soit 1,75 million d’euros pour soutenir des enfants atteints de cancer, des enfants chefs de famille et des jeunes footballeurs prometteurs entre autres.





Lors du 16e match intitulé « Partager le rêve » qui s’est déroulé samedi dernier dans le stade de l’université Korea, se sont affrontées des stars de la Coupe du monde de 2002, des joueurs de la ligue sud-coréenne et quelques chanteurs et comiques. Paulo Bento et Park Hang-Seo, le sélectionneur des « Guerriers de Taegeuk » et celui de l’équipe vietnamienne étaient également présents en tant qu’invités d’honneur.





Malheureusement, ce match a été le dernier de cette sorte. Il semble que Hong trouve inapproprié de chercher des sponsors pour cet événement en tant qu’administrateur de l’Association sud-coréenne de football. Il a cependant affirmé que son association poursuivrait d’autres activités caritatives.