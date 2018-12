Football : Son Heung-min figure 78e dans le classement des meilleurs joueurs de The Guardian

© YONHAP News

Dans le classement des 100 meilleurs joueurs de l’année publié mardi dernier par le journal britannique The Guardian, Son Heung-min a eu l’honneur de se hisser au 78e rang. Cette liste a été établie par le vote de 225 experts issus de 69 pays tels que des entraîneurs, d’anciens ou actuels joueurs et des journalistes.





Le joueur de 26 ans est le premier sud-Coréen et le troisième Asiatique à y figurer après les Japonais Kagawa Shinji (94e et 89e) et Honda Keisuke (68e).





Le quotidien a écrit que le joueur sud-coréen avait réalisé une année significative avec des progrès à l’échelle nationale et qu’il était sans doute la plus grande star du football Asiatique. Le sud-Coréen a inscrit 18 buts avec son équipe de Tottenham au cours de la dernière saison.





Quant à la liste des footballeuses dévoilée le 6 décembre, la joueuse sud-coréenne de Chelsea, Ji So-yun, s’est classée 41e, soit sept crans plus bas que l’année dernière.