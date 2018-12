Football : Hwang Ui-jo élu joueur de l'année par la KFA

© YONHAP News

Mardi dernier l’Association sud-coréenne de football (KFA) a décerné la récompense du joueur de l’année à Hwang Ui-jo.





Le jeune homme de 26 ans a joué un rôle prépondérant dans le triomphe de la Corée du Sud aux Jeux Asiatiques de Jakarta l’été dernier en inscrivant neuf buts en sept matchs. Par ailleurs, il a marqué trois buts lors des six matchs amicaux avec l’équipe nationale et 21 autres en 34 matchs avec son équipe des Gamba Osaka. Ainsi a-t-il devancé Ki Sung-yueng et Son Heung-min, les deux joueurs qui monopolisaient ce prix depuis 2011.





Pour la joueuse de l’année, c’est Jang Sel-gi qui a remporté le titre. Évoluant au Hyundai Steel Red Angels, elle a inscrit 11 buts et a été passeuse décisive à sept reprises lors des 27 matchs de la ligue féminine de football de Corée du Sud.