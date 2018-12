Montant record des dividendes versés à la Bourse de Séoul

ⓒYONHAP News

Le montant des dividendes versés à la Bourse de Séoul pourrait battre un record cette année. A noter que l’offre intermédiaire des dividendes a été estimée à 9 000 milliards de wons, environ 7 milliards d’euros. Et à ce rythme, le seuil des 30 000 milliards de wons, à savoir environ 22,3 milliards d’euros, pourrait être franchi pour la première fois d’ici la fin de l’année. J Les dividendes, qu’est-ce que c’est ? Les dividendes, c’est en général l’argent distribué à partir des bénéfices nets obtenus par les activités des entreprises. Cela constitue l’un des buts de l’investissement, plus les actions prennent de la valeur, plus le propriétaire empoche de gains. En Corée du Sud, la redistribution des bénéfices par action représente une majeure partie des dividendes. Et récemment, la part des dividendes en liquide connaît une progression. C’est d’ailleurs cette tendance qui a contribué à la perspective de dépasser la barre symbolique cette année. Comment expliquer ce résultat sans précédent ? L’un des éléments qui a renforcé la tendance haussière des dividendes redistribués en espèce est l’introduction du « Stewardship code ». Un ensemble de règles qui consistent à améliorer la qualité de l’engagement entre les investisseurs et les entreprises pour améliorer les rendements à long terme et la transparence des rôles joués par les actionnaires. La Corée du Sud a adopté ce code en 2016. Quel a été l’impact de ce code de bonne conduite sur les entreprises sud-coréennes ? Les entreprises ont tendance à accumuler des excédents ou à les réinvestir dans leurs activités. Mais suite à l’adoption du « Stewardship code », elles ont dû désormais tenir compte de la position des investisseurs qui cherchent à réaliser des profits. Par conséquent, la redistribution de dividendes en argent n’a cessé d’augmenter. Pourtant, cette pratique est plutôt récente. Même si l’offre des dividendes en espèces sonnantes et trébuchantes est en constante augmentation, sa part reste relativement faible. La propension aux dividendes est un indice qui montre la part du montant des dividendes reversés par rapport au bénéfice net. Cette part a connu une légère hausse passant de 18,6 à 19,4 % entre 2017 et 2018. Entre 2014 et 2016, elle a même dépassé 20 %. Quelle est la situation des autres pays ? La part des bénéfices entre les différents actionnaires s’élève à 60 % en Europe et à 47 % aux Etats-Unis. Alors qu’au Japon, elle atteint 32 %. Cela montre que la Corée du Sud est dans le peloton de queue. Un autre problème est que la plupart des dividendes provient de certaines actions comme celles de Samsung Electronics. Selon les experts, la faible propension à verser des dividendes et une forte disparité qui existe entre entreprises de différents secteurs sont deux des facteurs qui amènent à la dévalorisation des titres de la Bourse de Séoul.