Donald Trump enclin à faire un geste à la Corée du nord

ⓒKBS News

Le président américain a fait savoir qu’il avait été briefé sur le dossier nucléaire nord-coréen par Twitter. Donald Trump a reçu Steve Biegun, émissaire spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord et Alison Hooker, spécialiste de la Corée au sein du Conseil de sécurité nationale (NSC) des Etats-Unis. Rappelons que Steve Biegun a récemment visité la Corée du Sud afin de participer à des discussions liées au dossier nucléaire de Pyongyang. Durant son séjour à Séoul, Washington a montré plusieurs signes de détente dans l’espoir de remettre sur les rails les négociations en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Quels sont les contenus du rapport présenté par l’émissaire spécial américain pour le pays communiste ? D’abord, Steve Biegun a évoqué la possibilité de revoir l’interdiction de voyage au Nord dans le cadre d’aides humanitaires. Deuxièmement, il a souligné que l’administration Trump souhaitait discuter avec le régime de Kim Jong-un. A ce propos, il s’est dit prêt à parler de la deuxième rencontre entre Trump et Kim dès la reprise des discussions entre les deux pays. Les perspectives de la tenue d’un nouveau sommet entre Washington et Pyongyang sont donc de plus en plus positives. Le secrétaire d’Etat américain a également tenu des propos favorables à cette rencontre cruciale. « Le sommet pourrait avoir lieu non loin du jour de l’An » a déclaré Mike Pompeo jeudi dernier à la radio. Quant au vice-président américain Mike Pence, il a récemment annulé un discours prévu sur les droits de l'Homme en Corée du Nord, pour ne pas froisser le royaume ermite. Quelle est la position du locataire de la Maison blanche ? Rappelons que Donald Trump s’est montré plutôt tiède à l’idée de se retrouver autour d’une table des négociations avec son homologue nord-coréen. « Il n’y a aucune raison de se dépêcher » avait-il déclaré il y a quelques semaines malgré l’enlisement du dialogue bilatéral. Il a toutefois récemment changé de ton. « J’attends avec impatience le prochain sommet avec le dirigeant nord-coréen » a-t-il posté aujourd’hui sur son compte Twitter. Ainsi par ce geste, le gouvernement américain réaffirme sa volonté de dialoguer avec le régime communiste. Mais pour l’instant, Pyongyang continue à faire la sourde oreille face à ces gestes de réconciliation.