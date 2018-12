Exposition sur les moules à gâteau de riz coréens

ⓒ http://www.jam.go.kr/

Le Musée de l'agriculture de la province de Jeolla du Sud présente depuis le 14 décembre une exposition sur les « tteoksal », des moules à gâteau de riz.





Cet événement est divisé en cinq sections. La première est consacrée au « tteok », le gâteau de riz, pour montrer son histoire et les différentes manières de le fabriquer. La deuxième traite des moules à gâteau de riz, notamment de leurs diverses formes et de leurs matériaux variés, comme le bois, la porcelaine et le cuivre.





La troisième concerne les motifs de ces moules et la quatrième est dédiée à l’artisan de tteoksal Kim Kyu-sik qui est désigné comme patrimoine culturel immatériel. La dernière section relate du futur de ces moules et de leur application aux produits courants.





Date : du 14 décembre 2018 au 31 mars 2019

Lieu : musée de l'agriculture de la province de Jeolla du Sud

Site : http://www.jam.go.kr/