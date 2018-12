Concert à la veille du Nouvel an au Centre d’arts de Séoul

Le Centre d’arts de Séoul présentera le 31 décembre un concert spécial pour dire adieu à l’an 2018 et accueillir 2019 avec de la musique classique.





L’orchestre symphonique de Gangnam dirigé par l’un des meilleurs chefs d’orchestre sud-coréens Jeong Chi-yong donnera cette représentation avec plusieurs musiciens talentueux.





A l’issue du concert, les spectateurs pourront apprécier un feu d’artifice somptueux qui décorera le ciel dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.





La pianiste Son Yeol-eum montera sur scène pour exécuter « Concerto pour piano et orchestre n° 1 » de Mendelssohn. Le ténor Kang Yosep et la soprano Seo Seon-yeong, de leur côté, interpréteront plusieurs morceaux tirés des opéras de Verdi et de Puccini, tels que « La forza del destino », « Turandot » et « La Bohème ».





Date : le 31 décembre 2018

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/