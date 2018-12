Spectacle du samedi de musique et de danse coréennes 2019

Le Centre national du gugak proposera à partir du 5 janvier 2019 son programme annuel « Spectacle du samedi de musique et de danse coréennes ».





Créée il y a plus de 30 ans, cette série présente tous les samedis à 15h des spectacles de musique et de danse traditionnelles du pays du Matin clair.





Ayant pout but de permettre aux spectateurs d’apercevoir la quintessence de l’art et la culture traditionnels coréens, les représentations de ce programme sont destinés non seulement aux amateurs de ce genre de musique, mais aussi à ceux qui ne la connaissent guère.





Date : du 5 janvier au 28 décembre 2019

Lieu : Centre national du gugak

Site : http://www.gugak.go.kr