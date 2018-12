Plats de navet (II)

ⓒ KBS

Connaissez-vous le navet ? Il s’agit d’un légume de la famille des crucifères, de forme bulbeuse et à chair blanche. En Corée, il a été développé plus de 400 variétés de navet, et il est utilisé de manière diverse en tant qu’ingrédient naturel qui rehausse la saveur des divers plats. Par ailleurs, au vu de ses qualités nutritives en tant que source de fibres, de potassium, de magnésium et de vitamine C, il est particulièrement recherché des Coréens qui accordent un intérêt particulier à leur santé alimentaire.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir le « mu », autrement-dit le navet en coréen.





Notre première destination cette semaine est Songhae-myeon sur l’île de Ganghwa, dans la ville d’Incheon. Ici, on trouve des radis « sunmu », une variété qui date de l’époque des Trois Royaumes, entre le 4 et le 7e siècle. Jo Sun-hee nous amène dans son champ et nous présente des radis bien ronds et de couleur rose qui donnent diverses saveurs : douce, amère et pimentée.

Que prépare-t-on avec le sunmu ? Tout d’abord, le « sunmukimchi ». On coupe le radis en petits morceaux qu’on assaisonne de poudre de piment rouge et divers autres condiments. Il y a aussi le « bineulkimchi ». A l’image des écailles « bineul », on incise la pelure du radis, puis remplit les fentes avec du navet coupé en tranches fines assaisonnés de manière pimentée. Comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’un plat qui nous fait plaisir d’abord pour sa forme de belle fleur puis avec sa saveur qui donne l’appétit.





La saumure de radis « sunmujjanji » que l’on prépare dès sa récolte devient un ingrédient que l’on peut consommer tout au long de l’année. A titre d’exemple, on prend un sunmujjanji conservé dans une jarre en terre, puis on le coupe en petites tranches fines et y verse de l’eau. Ce « jjanjinaenggguk » bien rafraîchissant permet de retrouver de l’appétit. Pour accompagner le suyuk, on prend de la viande de porc cuite à la vapeur et on prépare du « bossam kimchi ». On mélange des morceaux de sunmu, des feuilles et des tiges ainsi que des poulpes puis on assaisonne le tout avec divers condiments, notamment de la poudre de piment rouge avant de le déposer sur une feuille de sunmu. En effet, ce dernier qui a une saveur astringente forme un mariage gustatif parfait avec la viande. Il y a également une autre manière d’apprécier le sunmu plus longtemps. On trempe du sunmu coupé en petits morceaux dans du miel et on le laisse fermenter quelques jours pour en obtenir son extrait. En mettant une cuillerée de ce « sunmucheong » dans de l’eau chaude, cela devient du thé. Quant aux navets fermentés, on les couvre de nouveau avec du miel avant de faire mijoter le tout à feu doux pour préparer le « sunmujeonggwa ».





Déplaçons-nous à Gameunsa, petit temple bouddhiste situé dans la ville d’Icheon dans la province de Gyeonggi. Au début de l’hiver, les moines ne manquent pas de préparer du « mutteok », une pâte de riz à base de poudre de gland de chêne mélangée avec des tranches fines de navet cuites à la vapeur. Ils en offrent d’abord au Bouddha pour le remercier avant de le partager avec les visiteurs bouddhistes. Il y a aussi un plat que l’on aime particulièrement en cette période de l’année qui est appelé « muwakjeoji ». On fait sauter dans de l’huile du navet coupé en grands morceaux et des champignons pyogo qui complètent les protéines, puis on y verse un peu de bouillon à base de légumes et on assaisonne le tout avec de la sauce soja et de la poudre de piment rouge. En vue de réchauffer le corps, on prépare la soupe « saesongimuguk » à base de champignon saesongi et de navet. D’un goût simple et léger, il s’agit d’un des plats très prisés au temple.





Est-ce que vous avez apprécié notre voyage culinaire à la recherche du « mu » ?

Nous ferons davantage voyager vos papilles l’année prochaine. Joyeux Noël et bonne année !