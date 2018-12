Le gouvernement sud-coréen dévoile son plan de former une main d’œuvre adaptée à la 4e révolution industrielle

ⓒKBS News

Le gouvernement sud-coréen a dévoilé son plan de former une main d’œuvre adaptée à la 4e révolution industrielle. Selon le programme annoncé par le ministère des Sciences et des Technologies, 10 000 personnes seront formées d’ici 2023 pour qu’ils se dotent de compétences liées aux nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle. Dans ce cadre, une académie de l’innovation sera établie et des départements consacrés à l’IA seront créés dans des établissements de l’enseignement supérieur.





La principale mission de cette académie est de devenir le berceau de futurs développeurs de logiciels. Elle sera créée en s’inspirant de l’« Ecole 42 », qui désigne les établissements supérieurs d’autoformation. Ce modèle français fonctionne sans professeurs, ni manuels, ni frais de scolarité. Afin d’en créer une version sud-coréenne, Séoul projette d’investir 35 milliards de wons, à savoir environ 27 millions d’euros, en 2019 et 180,6 milliards de wons, c’est-à-dire environ 140 millions d’euros d’ici 2023. Avec un programme de deux ans, l’académie de l’innovation formera chaque année environ 500 spécialistes de logiciels.





Par ailleurs, l’Etat va envoyer des titulaires d’un master ou d’un doctorat en dehors du pays afin d’en faire une main d’œuvre clef internationale. Pour y parvenir, ces diplômés sud-coréens seront envoyés dans des universités, des instituts de recherche ou des entreprises étrangères afin de mener des projets de collaboration. Afin de former d’ici 2023 2 250 spécialistes dans les domaines des TIC, de la voiture d’avenir, des drones, de l’énergie et de la médecine de précision, un budget de 20,9 milliards de wons, à savoir 16,2 millions d’euros sera débloqué dès l’année prochaine.





Des efforts seront déployés pour développer l’intelligence artificielle. Des programmes de masters dédiés à cette technologie seront créés afin de donner naissance à 860 spécialistes d’ici 2023. Dans ce cadre, le gouvernement apportera un soutien de 3 milliards de wons, soit environ 2,3 millions d’euros. De plus, des formations adaptées aux besoins industriels seront organisées afin de former au total 7 000 experts en matière d’intelligence artificielle, de cloud et de big data. L’Etat y consacrera 28 milliards de wons, environ 21 millions d’euros.





Selon le ministère des Sciences et des Technologies, il contribuera à consolider les bases favorables à la formation de meilleurs experts de la 4e révolution industrielle. Grâce à ces efforts, le pays du Matin clair pourra offrir un environnement favorable à la création de start-up basées sur de nouvelles technologies et à la création d’emplois de qualité.