Séoul et Pyongyang organisent le lancement de leur projet ferroviaire et routier intercoréen

ⓒKBS News

Séoul et Pyongyang ont organisé ce matin une cérémonie de lancement de leur projet ferroviaire et routier. Il est destiné à moderniser et raccorder des réseaux ferroviaires et routiers à travers la frontière intercoréenne. Il fait partie des engagements pris par Moon Jae-in et Kim Jong-un lors de leur sommet qui a eu lieu le 27 avril à Panmunjom. Lors de leur rencontre à Pyonyang en septembre, les deux leaders se sont mis d’accord pour organiser une cérémonie de lancement des travaux d’ici la fin de cette année.





Le projet vise à moderniser la route avoisinant la ligne ferroviaire intercoréenne de Gyeonggui qui longe la côte ouest de la Corée du Nord. Reliant Gaeseong à Sinuiju en passant par Pyongyang, cette route a été établie en 2004 permettant la mise en service d’un train de fret destiné au complexe industriel intercoréen. Cependant, la partie nord-coréenne est aujourd’hui vétuste et nécessite des travaux de modernisation. Quant à la ligne Donghae, elle traverse la péninsule coréenne le long de la mer de l’Est. Les réseaux ferroviaires du Nord doivent être modernisés et au Sud les travaux de construction de certains tronçons doivent être achevés pour assurer leur connexion.





La tenue de cette cérémonie a pris autant de temps car l’investigation par l’équipe intercoréenne n’a pas eu lieu à temps. Les deux pays ont projeté de la réaliser en août, mais ils n’ont pas pu passer à l’acte face aux sanctions des Nation unies qui limitaient l’envoi de main d’œuvre et des équipements pétroliers. Séoul et Pyongyang ont récemment obtenu le feu vert de l’Onu en bénéficiant du soutien de Washington. Par conséquent, l’investigation intercoréenne s’est déroulée vers la fin de novembre. La cérémonie de lancement des travaux a pu également avoir lieu grâce au soutien américain et à la mesure d’exemption accordée par l’Onu par rapport aux sanctions imposées au pays communiste.





Pour réellement lancer des travaux, il reste encore un long chemin à parcourir. Car tant que les sanctions visant le royaume ermite ne sont pas allégées, il est impossible d’acheminer du matériel et des équipements au Nord. Cela veut dire que les travaux ne pourront pas commencer. Or la levée des sanctions est liée au progrès de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. D’où l’importance accordée à une rapide tenue du deuxième sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. L’avancement de ce projet intercoréen dépendra donc du progrès de cette rencontre bilatérale.