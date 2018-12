« La Chambre sur toit dans mon cœur » de Park Sang-woo

Extrait de l’émission :





Dans mes souvenirs, il y a une petite chambre où la lumière ne s'éteint jamais malgré le temps qui s'écoule. J'avais vingt-huit ans quand je l'ai vue pour la première fois sur le toit d'un bâtiment à deux étages. Je ne pouvais pas m'empêcher de demander comment appeler une chambre située à un tel endroit. Elle a répondu en trois syllabes bien distinctes.

Ok-tap-bang.

C'était le mot le plus étrange que je n'ai jamais entendu de ma vie.





나의 기억 속에는 세월이 흘러도 불이 꺼지지 않는

자그마한 방 한 칸이 있다.

내 나이 스물여덟이었을 때,

나는 삼층 건물의 옥상에 위치한 그것을 처음 목격했었다.

이런 곳에 위치한 방을 도대체 뭐라고 부르나,

나는 반문하지 않을 수 없었다.

그러자 삼빡한 분절음으로 또박또박 그녀는 이렇게 대답했다.

옥.탑.방.

그것은 내가 지상에 태어난 이후 단 한 번도

들어본 적 없는 해괴한 말이었다.









Pour le narrateur-protagoniste Min-su, la chambre sur toiture-terrasse est un lieu d'exil, loin du sol qui grouille de monde, un endroit plongé dans le désespoir et l'angoisse profonds. Il y a dix ans, il a rencontré Ju-hee qui vivait justement dans une chambre sur toit.









* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Dans cette nouvelle, le grand magasin fait contraste avec la chambre sur toit. Ju-hee travaille dans un grand magasin, symbole de l'abondance, en uniforme de luxe. Cette fille qui occupe le poste le plus visible du magasin vit dans une minable pièce sur la toiture-terrasse. En observant la société matérialiste et les lumières aveuglantes du monde de la consommation, elle rêve d'en faire partie intégrante. Quitter le toit et descendre au sol signifie pour elle une élévation du statut social.









La distance qui sépare la chambre sur toit et le présent, les années écoulées depuis que j'ai quitté cette chambre... Il est maintenant temps que les souvenirs disparaissent dans le marais de l'oubli. Et pourtant, la lumière est toujours allumée dans cette chambre sur toit dans mon cœur.

Un jour, à l'heure de la fatalité qui pourrait se présenter devant moi, déguisée en coïncidence, quel visage de Sisyphe aurais-je ? S'il nous arrive de nous croiser sans nous reconnaître l'un l'autre, je veux lui montrer le visage d'un heureux Sisyphe qui sait faire face au sort, non pas celui d'un malheureux Sisyphe tenu prisonnier par les préjugés, la contradiction et l'obstination.





옥탑방으로부터 현재까지의 거리,

추억이 망각의 늪으로 잦아들 때가 되었는데도

내 마음의 옥탑방에는 불이 꺼지지 않는다.





언젠가, 우연을 가장하고 찾아올지도 모를 필연의 시간에

나는 어떤 시지프의 얼굴을 하고 있을까.

서로를 알아보지 못하고 무심히 지나치게 될지라도,

편견과 모순과 아집에 사로잡힌 불행한 시지프의 얼굴이 아니라

자기 운명에 당당하게 맞설 줄 아는 행복한 시지프의 얼굴을

나는 그녀에게 보여 주고 싶다









Auteur :

Park Sang-woo est né en 1958 à Gwangju dans la province de Gyeonggi. Il entre dans le monde littéraire avec la nouvelle « La lumière qui ne s'éteint pas » dans la revue Munye Joongang. En 1999, il remporte la 23e édition du prix littéraire Yi Sang avec « La Chambre sur toit dans mon cœur ».