SoulstaR se produira en concert à Séoul

Date : les 24 et 25 décembre 2018

Lieu : Music Live Hall du Parc olympique de Séoul





SoulstaR est un groupe masculin de R&B qui a fait ses débuts en juin 2005. Il a sorti le 6 novembre le nouveau single « Hello » composé et écrit par ses membres. Ses trois artistes savent émouvoir et plaire au public avec de très belles ballades de musique soul.





Le public pourra pleinement savourer l’harmonie de ce trio grâce au concert tenu à Noël, l’un des jours les plus joyeux et romantiques de l’année. Intitulé « Home », ce concert se veut aussi un moment de détente durant lequel les spectateurs peuvent se sentir à l’aise comme à la maison.