Lee Moon-sae sera « The Best » pour clore l’année en beauté

Date : les 29 et 30 décembre 2018

Lieu : Gymnase du Parc olympique de Séoul





Lee Moon-sae est une figure emblématique dans l’industrie de la musique en Corée du Sud. Il se produira en concert afin de terminer cette année en beauté avec ses fans de différentes générations.





Intitulé « The Best », le spectacle sera le meilleur cadeau que ce chanteur et animateur de radio puisse leur offrir. Le répertoire sera composé de ses méga-hits les plus appréciés par le public, quel que soit leur âge, comme « A little girl », « A flaming sunset », « In the Shade of the Street » et « Gwanghwamun Sonata ».





Qu’on soit en couple, en famille, entre amis, entre collègues ou même seul, tout le monde pourra y trouver son bonheur.