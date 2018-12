La vie dans la nature

Les lettrés de la dynastie Joseon étaient persuadés qu’ils devaient réussir le concours de recrutement de hauts fonctionnaires puis se faire un nom durant leur jeunesse. Ils rêvaient en même temps de mener une vie solitaire et paisible dans un lieu reculé. Bien sûr, ni l'un ni l'autre n'est un rêve facilement réalisable. C'est la raison pour laquelle ils chantaient la vie et l'immersion en pleine nature dans leurs poèmes. En effet, les lettrés étaient nombreux à passer du temps dans la nature et apprécier l’environnement qui les entourait en attrapant des poissons après leur retraite. Ceux qui ont été chassés du pouvoir et exilés dans des îles ou des régions montagnardes isolées pratiquaient également la pêche.





La tradition de rêver que l’on mène une vie lente et décontractée dans un lieu calme après la retraite remonte au « pêcheur » de Qu Yuan, poète chinois du royaume de Chu né vers 340 avant J.-C. « Le pêcheur » met en scène la rencontre entre Qu Yuan, en exil, et un pêcheur. Le poète chassé de la cour du roi parvient aux bords d'une rivière et rencontre un pêcheur. Ce dernier lui demande pourquoi il est dans un état si misérable. Le poète lui répond : « Le monde entier est en désordre. Moi seul ai conservé ma pureté. Alors que tous se sont assoupis dans l’ivresse, moi seul suis resté vigilant. Voilà pourquoi je suis en exil. » Le pêcheur lui donne alors une leçon de sagesse : « Le véritable sage ne se laisse embarrasser par aucune chose, et sait vivre avec son siècle. Si le monde entier est en désordre, pourquoi ne savez-vous pas vous en accommoder ? »





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Le chant du pêcheur » interprété au chant par Kim Yong-wu

2. La version moderne de « Gwansanyungma » ou « Les montagnes et les chevaux de guerre » interprétée au chant par Kim Na-ri

3. « Les Vœux de bonheur » interprété au chant par Lee Gwang-su