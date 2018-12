En Inde, les plateformes sur Internet proposent des petites barres d’or à bas prix

ⓒ Getty Images Bank

L’Inde est le deuxième grand marché de l’or au monde. Mais, ces derniers temps, suite à la dépréciation de la roupie, le volume de son importation d’or diminue et les Indiens s’intéressent de moins en moins à ce métal précieux.





Dans ce contexte, les plateformes sur Internet ont lancé une stratégie pour stimuler la consommation d’or. Il s’agit de vendre en ligne de l’or de petite taille et d’un prix beaucoup plus bas. Elles visent principalement les jeunes consommateurs habitués à Internet et au smartphone. Afin que cette nouvelle clientèle puisse dépasser les barrières psychologiques vis-à-vis de l’achat d’or, le prix a été fixé à une roupie, soit 1,3 centime d’euro.





D’après la presse indienne, la plupart des vendeurs sur Internet proposent des barres d’or qui pèsent moins de 100 mg. Et cela pour baisser les prix. Beaucoup prévoient que ce type de transactions en ligne permettra d’accroître considérablement les ventes de ce métal précieux.