Les jeunes Japonais font appel à la « compatibilité maritale mesurée par l’ADN »

Au Japon, un service d’arrangement de mariage via la compatibilité de l’ADN a fait apparition. L’entreprise « DNA Solutions Bank » a récemment organisé un rendez-vous arrangé pour mariage à Tokyo. Cette compagnie avait préalablement analysé l’ADN des participants pour présenter à chacun une personne adéquate en matière de compatibilité maritale mesurée par cette macromolécule biologique.





Pendant cet événement, les participants portaient un masque. Et les informations personnelles sur eux, comme la profession, les revenus et l’âge n’ont pas été révélées. Ils disposaient seulement de documents sur les analyses de l’ADN. Un taux de plus de 70 % de compatibilité indiquerait un couple adéquats au mariage.





Cette méthode d’entremise des jeunes qui cherchent leur futur époux est basée sur les études des antigènes HLA. Il s’agit des recherches pour connaître la compatibilité entre le donateur et le receveur, lors d’une greffe d’organe. Il est dit que, plus ces antigènes sont différents, plus la compatibilité maritale augmente.