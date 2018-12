10 millions de passagers internationaux pour l’aéroport international de Gimhae

ⓒYONHAP News

L’aéroport international de Gimhae, située dans le sud-est du pays, a franchi la barre des 10 millions de passagers internationaux en 2018. C’est sept ans plus tôt qu’avait prévu le gouvernement, qui projette de l’élargir d’ici 2026. Ce succès inattendu s’explique notamment par deux raisons : d’abord, son emplacement idéal, ensuite l’entrée en service de la compagnie aérienne Busan Air. Géographiquement, l’aéroport se situe aux antipodes de celui d’Incheon, situé dans le nord-ouest du pays. Or, ce dernier absorbe près de 80 % des passagers empruntant les lignes internationales, au grand dam des habitants de la région sud, qui doivent traverser tout le pays pour aller à l’étranger. Actuellement, 5 % des voyageurs se rendant en outre-mer passe par l’aéroport de Gimhae. Dans ce contexte, Air Busan, une compagnie low-coast, basée à l’aéroport de Gimhae, a été créé en 2008, offrant davantage d’options aux habitants du sud. Et ce nouvel opérateur aérien a connu un succès fulgurant, le nombre de ses passagers grimpant chaque année en moyenne de près de 13 %.

Vue sa situation géographique, il pourra également servir de porte d’entrée pour les habitants des pays d’Asie du Sud-est. C’est d’ailleurs dans cette perspective que le gouvernement a décidé, en 2016, d’élargir l’aéroport en question de 6,51 km² à 9,51 km² d’ici 2026, lui ajoutant une piste, un autre terminal pour passagers ainsi que 55 aires de stationnements d’avion. Une fois achevé, cet élargissement pourra ainsi désengorger le trafic de l’aéroport d’Incheon tout en répondant aux demandes des habitants du sud. Au début, l’exécutif avait hésité entre deux options, soit construire un nouvel aéroport dans ses environs soit élargir l’aéroport de Gimhae. Car plusieurs villes souhaitant l’accueillir s’étaient livrées à une concurrence féroce. Et maintenant, les villes de Busan et d’Ulsan, ainsi que la province de Gyeongsang du Sud, situées près de l’aéroport en question, demandent de suspendre ce projet d’élargissement ou de changer l’emplacement, en raison des nuisances sonores ou des risques d’accidents élevés que pourrait engendrer son agrandissement.