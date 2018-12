Lancement officiel des travaux du projet du grand train express (GTX)

ⓒKBS News

Les travaux du projet du grand train express (GTX), une sorte de métro à grand vitesse qui traversera la région métropolitaine de Séoul ont démarré. Plus précisément, les travaux d’un tronçon de la ligne A, la ligne Paju-Samsung, reliant une ville située au nord-ouest de Séoul à un quartier situé dans le sud-est de la capitale, ont été lancés cet après-midi. Les deux autres lignes, B et C devraient être bientôt mis en chantier respectivement en 2020 et 2019. L’objectif est de réduire jusqu’à un tiers du temps la durée du parcours que les habitants de ces principales villes autour de Séoul doivent effecteur pour se rendre à la capitale. En effet, ce nouveau train, dont le tunnel sera construit à 40 mètres sous la surface, pourra rouler en moyenne à 100 km par heure, et pourra atteindre des pointes jusqu’à 200 km par heure, soit trois fois plus vite que l’actuel métro. Ce projet ambitieux avait été proposé par la province de Gyeonggi qui entoure Séoul au ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports en 2007, avant d’être intégré au 3e plan d’élargissement du réseau ferroviaire national dont la réalisation doit s’effectuer entre 2016 et 2025. Quels sont les points principaux que traverseront ces trois lignes ? D’abord, la ligne GTX-A, parcourant 83,1km, traversera la région métropolitaine de Séoul du nord-ouest au sud-est, plus précisément de la ville de Paju à la ville de Hwaseong, en passant par la ville d’Ilsan, les arrondissements Eunpyung-gu, Joong-gu et Gangnam-gu dans la capitale. Les travaux pour le tronçon de la partie sud ont déjà été entamés en mars 2017. Son inauguration est prévue en 2023. Ensuite, la ligne GTX-B, de 80,1km, va couvrir l’axe allant du sud-ouest au nord-est, en reliant la ville internationale de Songdo, qui est en fait un quartier du sud d’Incheon à la ville de Namyangjoo, en passant par les arrondissements Joongnang-gu, Dondaemun-gu, Yongsan-gu, Yeongdeungpo-gu, Guro-gu de Séoul, la ville de Bucheon et deux quartiers d’Incheon. Sa mise en service devrait être inaugurée en 2025. Enfin, la ligne C, de 47,9km, traversera verticalement le nord et le sud de la région, en reliant les villes d’Uijeongbu et de Gunpo. Elle reliera les arrondissements Dobon-gu, Noweon-gu, Dondaemun-gu, et Seocho-gu et la ville de Gwacheon. Son inauguration est prévue en 2024.