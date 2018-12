2018 : bilan d’une année marquée par la diplomatie et la détente sur la péninsule coréenne

© YONHAP News

L’année 2018 restera dans l’histoire des relations intercoréennes : une année marquée par la volonté de paix et de réconciliation sur la péninsule, une année où toute une série d’évènements sans précédent ont eu lieu. Le président sud-coréen Moon Jae-in a rencontré le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à pas moins de trois reprises en moins de six mois. Et pour la première fois, un sommet Etats-Unis-Corée du Nord a été organisé. C’était à Singapour en juin. Après une année 2017 marquée par une flambée de tensions et des menaces de guerre, le dialogue a repris, des négociations de dénucléarisation ont été initiées.





Ce numéro spécial de « Trait d’Union » va revenir sur tous ces évènements significatifs qui se sont déroulées au cours de cette année riches en émotions : la diplomatie sportive et les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang, qui ont produit une série d’images très fortes, comme ce défilé conjoint des athlètes sud et nord-coréens lors de la cérémonie d’ouverture ; la diplomatie en coulisses, qui mènera au premier sommet entre Moon et Kim à Panmunjom en avril ; les efforts de médiation de Séoul, qui ont rendu possible le sommet Kim-Trump en juin à Singapour ; les réunions de familles séparées par la frontière en août ; le sommet nord-sud de Pyongyang en septembre ; et enfin les nombreuses mesures concrètes de démilitarisation de la frontière et de réduction des tensions militaires.





Ce dernier épisode de 2018 tirera ainsi le bilan d’une année très riche en émotions et marquée par d’extraordinaires efforts de détente et de réconciliation. Un bilan avant de commencer une année 2019 incertaine et remplie de nombreux défis.