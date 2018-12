Nous avons réalisé notre rêve !

L'arrivée de l’hiver rime avec examens de fin d'année et plusieurs concours nationaux comme le « suneung », la version sud-coréenne du bac français. L’hiver est donc perçu comme une saison cruciale dans la vie des élèves et des étudiants au pays du Matin clair.





ⓒ Prise par Lee Seula

Judy Petit et Valène Tintane sont des passionnées de la langue coréenne. Après quelques années études d’apprentissage du hangeul en France et en Corée du Sud, ces jeunes Françaises ont réussi cette année l’examen d’entrée à l’Ecole d’interprétation et de traduction (GSIT) de l’Université Hanguk des Etudes Etrangères (HUFS) à Séoul, une école supérieure qui a formé plus de 3 000 traducteurs et interprètes depuis plus de deux décennies.





ⓒ Prise par Lee Seula

Acceptées dans cette école prestigieuse, Judy et Valène ont ainsi fait un pas décisif vers leur rêve, devenir d’excellentes passeuses entre le français et le coréen.