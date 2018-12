Célébrer Noël en Corée du Sud

En France, les fêtes de Noël sont synonymes de célébration familiale, de réunion avec les cousins, de gueuleton et d'euphorie infantile devant les cadeaux du Père Noël. En Corée du Sud, c'est une toute autre ambiance. Si le 25 décembre est un jour férié (성탄절), les célébrations ne ressemblent pas vraiment à celles des Français. Et les enfants n'attendent pas vraiment ce jour comme le « jour des cadeaux », qui serait plutôt le 5 mai, le « jour des enfants ».









En effet, alors que les Français passent Noël en famille et le 31 décembre avec les amis, les Coréens font plutôt l'inverse, avec un Noël entre amis lorsqu'il est célébré et le passage à la nouvelle année avec les parents. Mais alors, si Noël n'est pas autant célébré, que se passe-t-il au mois de décembre ?





Même si la fête de Noël n'est pas aussi attendue que dans l'hexagone, l'ambiance de Noël est bien présente. Les communautés étrangères organisent bien entendu des marchés de Noël, comme le marché de Noël de Seoraemaeul dont nous avons parlé lors de notre dernière émission.









Et les événements locaux se multiplient : Le grand sapin de Noël sur le Seoul Plaza devant la mairie de Séoul, la course des Pères Noël à Sinchon, le festival des illuminations de Haeundae, la visite du vrai Père Noël de Finlande à Hwacheon, la grande marche des bonnets du Père Noël sur Seoullo 7017, etc.





Santa Run Event : Courtesy of Seodaemun-gu Office

Affiches des Marchés de Noël

Illuminations du Jardin du Matin Calme : Copyright of morningcalm.co.kr