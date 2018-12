Le délai de grâce pour le passage aux 52 heures sera prolongé

ⓒYONHAP News

Le gouvernement prolongera la période de sensibilisation sur la réduction du temps de travail à 52 heures. C'est ce qu'a annoncé le 26 décembre le vice-Premier ministre à l'Économie et ministre des Finances, Hong Nam-ki. Cette période, durant laquelle les infractions ne sont pas punies, était initialement fixée à six mois et devait s'achever à la fin de cette année.





Lors d'une réunion des ministres en charge de l'économie organisée mercredi, Hong a indiqué que la période de sensibilisation sur l’application de la nouvelle loi limitant la durée hebdomadaire de travail à 52 heures sera étendue jusqu'à ce que le projet de loi sur l'extension des horaires de travail flexibles soit adopté. Ce dernier fait actuellement l'objet de discussions au sein de la Commission économique, sociale et du travail. Selon le ministre des Finances, le gouvernement s'est fixé pour objectif d'adopter la nouvelle législation sur les horaires de travail flexibles d'ici la fin du mois de février 2019.





La révision de la loi prévoyant de réduire la durée de travail hebdomadaire à 52 heures, est entrée en vigueur de manière progressive selon la taille des entreprises à partir du mois de juillet dernier. Les entreprises composées de 300 salariés ou plus devaient appliquer en premier la nouvelle règlementation. Leur nombre était d'environ 3 500. Mais, suite à la demande des employeurs qui se disaient mal préparés, le gouvernement a décidé de mettre en place une période de sensibilisation de six mois qui devait se terminer le 31 décembre 2018.





Or, à l'approche de l'expiration de cette période, les patrons ont demandé la révision de la règlementation en matière d’horaires de travail flexibles, afin de minimiser les impacts négatifs de la réduction du temps de travail sur leurs affaires. Concrètement, ils voulaient faire passer la durée unitaire maximale pour l’application des horaires flexibles à six mois, contre trois mois actuellement. Le pouvoir et l'opposition se sont mis d'accord sur le principe, mais ne sont pourtant pas parvenus à l'adoption d'un texte dans ce sens cette année. Les employeurs ont alors renouvelé la demande visant à prolonger le délai de grâce pour le passage aux 52 heures, jusqu'à ce que le nouveau système d'horaires de travail flexibles soit adopté.





C'est en février dernier que le Parlement a adopté le projet de loi faisant passer la durée maximale de travail hebdomadaire de 68 à 52 heures. Selon cette nouvelle loi, la durée légale de travail par semaine est limitée à 40 heures, et le nombre total des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou le weekend ne peut pas dépasser 12 heures hebdomadaires.





Le système d'horaires flexibles consiste à aménager les heures de travail non pas sur une base hebdomadaire, mais en termes de moyenne sur une durée plus longue. Ainsi, il est possible d'augmenter le nombre des heures travaillés pour les semaines où la charge est élevée, et de le réduire dans le cas contraire, de manière à ce que la moyenne des heures travaillées par semaine pour une période donnée soit conforme à la durée légale hebdomadaire. Le coût supplémentaire engendré par la réduction du temps de travail pour les entreprises pourra être ainsi allégé, alors que les salariés ne pourront pas toucher de rémunérations liées aux heures supplémentaires.





La prolongation de la période de sensibilisation pour le passage aux 52 heures et le projet d'extension de la durée de base pour l'application des horaires flexibles provoquent une vive réaction de la part des syndicats. Mais, du côté des patrons, ils se plaignent de la rapidité avec laquelle sont menées les réformes en matière de travail, telles que la réduction du temps de travail ou l'augmentation du salaire minimum. Certaines PME, confrontées à une hausse de leur charge, optent pour la suppression de postes, ce qui pénalise les classes modestes et vulnérables de la population. Le gouvernement espère que le délai de grâce prolongé permettra aux entreprises de bien se préparer pour relever le nouveau défi.