Le Parquet perquisitionne le bureau d’inspection spéciale de la présidence

Le Parquet a perquisitionné le 26 décembre le bureau d'inspection spéciale de la Maison bleue, dans un contexte où se multiplient les allégations selon lesquelles la présidence sud-coréenne aurait recueilli des renseignements sur des civils de manière illégale. Lors de cette perquisition, les procureurs et les enquêteurs du Parquet ne sont pas entrés dans l'enceinte de la présidence, mais se sont fait transmettre les documents et le matériel jugés nécessaires à leur enquête.





Cette enquête a été déclenchée par le dépôt d'une plainte du Parti Liberté Corée (PLC), la première formation d’opposition conservatrice, contre le secrétaire général de la présidence, Im Jong-seok, et le conseiller aux affaires civiles, Cho Kuk, pour abus de pouvoir et manquement aux devoirs. Selon le PLC, Kim Tae-woo, inspecteur du Parquet détaché au bureau d'inspection spéciale de la Maison bleue, aurait surveillé des civils sur ordre de ses supérieurs hiérarchiques au sein de la présidence, ce qui est hors du périmètre de son travail. Le premier parti d'opposition accuse Cho Kuk d'avoir ordonné à Kim d'effectuer des tâches hors de sa mission, abusant ainsi de son pouvoir. Quant à Im Jong-seok, il n'aurait pas pris des mesures appropriées après avoir appris via un rapport soumis par Kim les actes de corruption commis par l'ambassadeur sud-coréen en Russie, Woo Yoon-keun, ce qui constituerait un manquement à son devoir. L'affaire a été confiée au Parquet du district Est de Séoul, qui n'a pas tardé à lancer une investigation.





De son côté, la Cheongwadae a elle aussi déposé au Parquet une plainte contre son désormais ancien inspecteur Kim Tae-woo pour divulgation de données confidentielles de la présidence. Le Parquet a confirmé avoir constaté les fautes professionnelles commises par Kim et demandé sa révocation à la commission disciplinaire en son sein. Le Parquet régional de Suwon, en charge de cette affaire, ouvrira prochainement une enquête.





À l'origine de tout cela se trouve le renvoi par la Maison bleue de l'inspecteur détaché Kim Tae-woo au Parquet dont il relève, suite aux soupçons de fautes commises par Kim dans l'exercice de ses fonctions. Ce dernier a rétorqué qu'il avait été renvoyé, au contraire, pour avoir présenté un rapport sur les allégations de réception de pot-de-vin de l'ambassadeur à Moscou, Woo Yoon-keun, considéré comme l'un des proches du président Moon Jae-in. Depuis, il continue de multiplier les révélations sur les activités de surveillance et de collecte de renseignements qu'il avait menées illégalement, selon lui, quand il travaillait au bureau d'inspection spéciale de la Maison bleue.





La réaction de la présidence face à ces révélations n’a fait qu'attiser la controverse. Elle n’est pas parvenue à avancer des arguments suffisamment convaincants pour discréditer les propos de Kim, donnant plutôt l'impression qu'elle cache quelque chose à la population et prêtant ainsi le flanc à l'opposition qui en fait un cheval de bataille pour attaquer le pouvoir. La balle est désormais dans le camp des procureurs. Si les résultats de leurs enquêtes ne sont pas probants, la polémique ne fera que s'amplifier.