Les deux Corées organisent une cérémonie de lancement de travaux de connexion ferroviaire intercoréenne

Les deux Corées ont tenu, le 26 décembre, une cérémonie de lancement des travaux de connexion des voies ferrées et des routes intercoréennes et de modernisation des chemins de fer nord-coréens. Séoul et Pyongyang avaient décidé, à l'issue de leur sommet en avril dernier, de moderniser le vétuste réseau ferroviaire nord-coréen et de raccorder deux lignes de chemins de fer traversant la frontière intercoréenne, la ligne Gyeongui et la ligne Donghae. La cérémonie s'est ouverte à 10h, à la gare de Panmun située près du complexe industriel de Gaeseong. À proprement parler, il s'agit plutôt d’un coup d’envoi symbolique du projet de coopération ferroviaire que d’une mise en chantier effective.





Le train amenant la délégation sud-coréenne est parti une heure plus tôt de la gare de Séoul. Il s’est arrêté à la gare de Dorasan du côté sud-coréen, avant de traverser la ligne de démarcation militaire et d'arriver à la gare de Panmun. Une centaine de personnes de chaque côté ont assisté à l’événement, dont notamment des hauts fonctionnaires de rang ministériels en charge des relations intercoréennes et des transports. Du côté sud-coréen, parmi les participants figuraient cinq membres des familles séparées par la guerre de Corée et le mécanicien qui conduisait le dernier train de marchandises sur la ligne Gyeongui. Etaient également présents des responsables chinois, russes ou mongols impliqués dans le projet sud-coréen de construction de la communauté ferroviaire de l'Asie de l'Est ainsi que des représentants des organisations internationales œuvrant pour le développement de l’Asie et du Pacifique.





La cérémonie a débuté avec les discours de la ministre sud-coréenne de l'Aménagement du territoire et des Transports, Kim Hyun-mee, et du vice-ministre nord-coréen des Chemins de fer, Kim Yun-hyok. Les représentants des deux pays ont ensuite signé symboliquement sur les traverses de chemins de fer, fixé des rails et inauguré les panneaux de signalisation. L’événement s’est clôturé par une séance de photo de famille.





Ce projet de coopération ferroviaire intercoréenne s'inscrit dans le cadre des engagements pris par les deux Corées à l'issue du sommet historique entre leurs dirigeants Moon Jae-in et Kim Jong-un, tenu le 27 avril, à Panmunjom. Il concerne deux lignes ferroviaires, à savoir la ligne Gyeongui qui relie Séoul à la ville nord-coréenne de Sinuiju, et la ligne Donghae qui longe la côte orientale de la péninsule.





La ligne Gyeongui a vu le jour en 1906 et s'étend sur 518,5 kilomètres. Cette ligne a déjà été rétablie en 2004 et utilisée entre 2007 et 2008 pour les convois de marchandises en provenance ou à destination du parc industriel intercoréen de Gaeseong, situé en territoire nord-coréen. Cependant, ce réseau se trouve dans un état tellement vétuste que d'importants travaux de modernisation sont nécessaires pour assurer un service normal.





Quant à la ligne Donghae, elle a été conçue durant la période de la colonisation japonaise pour relier la ville sud-coréenne Busan à la ville nord-coréenne Wonsan, sur la côte orientale de la péninsule. Mais les travaux de construction ont été interrompus suite à la défaite du Japon à la fin de la Seconde guerre mondiale, et même les tronçons achevés n'ont pu être exploités en raison de la division de la péninsule et de l'éclatement de la guerre de Corée. Ainsi, en plus des travaux de raccordement, ce réseau nécessite des travaux de construction sur certains tronçons.





La cérémonie de mercredi intervient quelques semaines après le feu vert donné par l'Onu à la Corée du Sud pour que celle-ci puisse mener une enquête conjointe avec le Nord sur les deux réseaux ferroviaires concernés par le projet. Récemment, les Etats-Unis ont également manifesté leur soutien à la conduite du projet de coopération ferroviaire par les deux Corées. Cependant, il existe toujours une incertitude concernant le moment de lancement effectif des travaux. Car une autorisation de la communauté internationale est nécessaire pour pouvoir introduire le matériel et les équipements nécessaires au chantier, ce qui dépend fortement de l'avancement du processus de dénucléarisation du pays communiste et de l'assouplissement des sanctions internationales contre Pyongyang qui devrait s'en suivre.