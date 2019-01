Date de naissance : le 1er février 1966

Kim Jong-hwan est auteur-compositeur-interprète. Il a fait ses débuts en 1985 à l’âge de 20 ans. Son premier album « I Have No Place To Rest » n’a pas connu de succès.





L’année suivante toutefois, il a sorti un 2e opus intitulé « Reason Of Existence » dont le titre phare éponyme a été utilisé dans un feuilleton. Cela lui a permis de remporter un énorme succès et d’en vendre plus de 2,5 millions d’exemplaires. Son 3e album a également été un plus grand succès avec plus de trois millions d’exemplaires vendus.





Depuis, beaucoup de tubes de Kim Jong-hwan ont été populaires auprès du grand public. Il est ainsi l’un des chanteurs dont la totalité des albums vendus s’élève à plus de 10 millions d’exemplaires.





Il a composé des chansons non seulement pour lui, mais aussi pour d’autres artistes célèbres comme Kim Su-hui, Min Hae-gyeong et Roh Sa-yeon.





I Have No Place To Rest (album, 1985)

My Love My Song (album, janvier 1993)

Reason Of Existence (album, 1996)

For Love (single, juin 1997)

One- hundred- year Promise (album, mai 2000)

Two united into one (album, avril 2005)

Eighth Album on 30th Anniversary of Debut (album, octobre 2013)