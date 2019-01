Nom réel : Shin Jae-ho

Date de naissance : le 21 novembre 1993

Début : 2006





Microdot est un rappeur et DJ néozélandais d’origine coréenne. Il a formé un duo de hip-hop avec Dok2, nommé « All Black » et sorti un album. Cependant ils n’ont pas réussi à se faire remarquer par le public.





En 2015, il a participé à l’émission de compétition de rap « Show Me The Money 4 ». Et en août de la même année, il a dévoilé un single numérique « Goal Keeper » avec Dok2. L’année suivante, il a participé à la bande originale du film « Duel ». Il a également collaboré avec plusieurs artistes tels que YELLA D, Jeong Jung-yeong et Seo Jin.





Le 14 décembre 2017, il a sorti un premier album officiel intitulé « Prophet » avant de présenter plusieurs singles. Il a également fait son apparition dans diverses émissions de variétés.





All Black (album, mai 2006)

Goal Keeper (single, août 2015)

Prophet (album, décembre 2017)

Thinking About You (single, juillet 2017)

You (single, octobre 2018)