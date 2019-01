La célèbre comédie musicale « Le Roi lion » sera jouée à Séoul.





Représentée pour la première fois en 1997 à Broadway à New York, cette pièce a été jouée dans plus de 100 villes de 20 pays, attirant 95 millions de spectateurs. La représentation à Séoul sera donnée dans le cadre de sa tournée internationale.





Non seulement les masques, les costumes et les déguisements des acteurs, mais aussi les corps et les danses de ces derniers représenteront les animaux et même la nature sauvage comme une grande plaine.





Comme les acteurs expriment tout, le décor de la scène est simple. A la place des équipements sophistiqués, les lumières produites par plus de 700 éclairages remplissent la scène pour représenter tour à tour un soleil rouge, un ciel bleu, une jungle verte et une nuit charbonneuse.





Date : du 9 janvier au 28 mars 2019

Lieu : Centre d’arts de Séoul

Site : www.sac.or.kr/