Les exportations dépassent les 600 milliards de dollars, du jamais vu

La Corée du Sud a battu un record en matière d’exportations en 2018. Dépassant le seuil des 600 milliards de dollars, leur montant annuel a atteint son plus haut niveau dans l’histoire. Ainsi, la Corée du Sud est devenue le 7e pays à avoir franchi cette barre symbolique, après les Etats-Unis, l’Allemagne, la Chine, le Japon, les Pays-Bas et la France. De plus, le pays du Matin clair a réussi à maintenir la 6e place dans le classement mondial des pays exportateurs pour la deuxième année de suite. En termes de poids, il représente 3,1 % du commerce international.





Parmi les 13 principaux secteurs, six ont affiché une hausse. Plus précisément, les ventes à l’étranger ont progressé de 33,5 % pour les produits pétroliers, 29,4 % pour les semi-conducteurs, 17,3 % pour les ordinateurs, 12 % pour les produits pétrochimiques, 10,2 % pour les machines et 2,5 % pour les textiles. Le montant des exportations de semi-conducteurs « made in Korea » a dépassé pour la première fois au monde le seuil des 100 milliards de dollars sur une année, avec 126,7 milliards de dollars en 2018. Parmi les autres secteurs porteurs, les machines et la pétrochimie ont enregistré des ventes sans précédent l’an dernier, en franchissant le seuil des 50 milliards de dollars. Les produits de consommation comme les cosmétiques, les médicaments et les vêtements ont affiché une hausse de 3,2 % grâce à la reprise de l’économie mondiale et l’engouement pour la culture populaire sud-coréenne.





A l’inverse, d’autres industries reculent sur le marché international. On peut citer les navires, les appareils de communication sans fil, les produits électroménagers, les automobiles, les aciers et les pièces automobiles. Parmi eux, la construction navale a connu une véritable dégringolade. L’exportation de navires sud-coréens a été réduite de moitié avec une baisse de 49,6 %. Les chantiers navals n’ont pu éviter la chute des ventes face au regain du protectionnisme dans le monde.





Les exportations ont augmenté dans tous les pays, à l’exception du Moyen-Orient et de l’Amérique latine. La Communauté des Etats indépendants (CEI), la Chine et le Japon ont enregistré une hausse à deux chiffres avec 17,7 %, 14,2 % et 14,2 %. Le record des ventes de produits sud-coréens a été établi dans la plupart des marchés stratégiques, dont les Etats-Unis, la Chine, les pays de l’Asean dont le Vietnam, et l’Inde.





Avec 70,5 milliards de dollars, la balance commerciale est restée dans le vert pour la dixième année de suite. Si l’on regarde celle du mois de décembre, elle est excédentaire pour le 83e mois consécutif avec 4,6 milliards de dollars. Pourtant, la perspective de cette année n’est pas très bonne, face au ralentissement de la croissance et la chute des ventes de semi-conducteurs. A cela s’ajoutent la poursuite de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et l’incertitude aggravée liée au Brexit.