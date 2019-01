Les dirigeants nord-coréen et américain se disent prêts à se retrouver

ⓒYONHAP News

Le dirigeant nord-coréen se dit prêt à retrouver le leader américain en tête-à-tête. Kim Jong-un l’a fait savoir lors de son discours du Nouvel an, prononcé hier matin. Environ 23 heures après la publication de cette allocution très attendue, Donald Trump y a répondu favorablement à travers un message publié sur Twitter. Le locataire de la Maison blanche avait déjà fait savoir son intention de rencontrer Kim III à la fin de l’année 2018. Il réaffirme ainsi cette volonté.





Ces propos laissent entrevoir un nouvel espoir pour le dialogue bilatéral. La volonté publiquement affichée et partagée par les dirigeants des deux pays est significative. Rappelons que le dernier échange entre Pyongyang et Washington remonte à début novembre à New York. Depuis, le dialogue est dans l’impasse. Cette situation pourrait paradoxalement favoriser la tenue rapide d’un sommet bilatéral. C’est-à-dire que les négociations qui piétinent actuellement pourraient avancer grâce à une approche descendante dite « top-down ».





Malgré ces signes positifs, beaucoup semblent préférer miser sur la prudence. Car le dialogue fait face à de nombreuses difficultés. Lors du premier sommet historique nord-coréano-américain, Kim Jong-un et Donald Trump se sont contentés de vérifier des principes dans leur déclaration commune. Pour leur deuxième rencontre, ils devront aborder des engagements concrets. Pourtant, ce n’est pas chose aisée. D’abord, les deux pays affichent une grande divergence de vue au sujet des conditions liées à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Les Etats-Unis réclament la dénucléarisation avant toute autre mesure, alors que la Corée du Nord fait de la levée des sanctions prises à son encontre une condition préalable à sa dénucléarisation. Elle demande également de mettre fin aux entraînements militaires conjoints entre Séoul et Washington ainsi qu’au déploiement des moyens stratégiques militaires américains dans le pays du Matin clair. Pour couronner le tout, le royaume ermite prévient qu’il n’exclut pas de prendre une « nouvelle voie » si le pays de l’Oncle Sam ne tient pas son engagement.





Le numéro un américain, tout comme le département d’Etat, a refusé de commenter le discours du Nouvel an de Kim Jong-un. Cela nous laisse imaginer que Trump est confiant sur le tête-à-tête avec lui pour trancher le dossier du nucléaire nord-coréen. Bref, on constate de plus en plus d’efforts déployés pour réussir les négociations bilatérales.