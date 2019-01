Trump reçoit une « lettre formidable » de la part de Kim

ⓒYONHAP News

Nous allons d’abord revenir sur la diplomatie dite de l’ « échange de lettres » entre les dirigeants américain et nord-coréen. Donald Trump vient d’affirmer, une nouvelle fois, avoir reçu « une lettre formidable » de la part de Kim Jong-un. De l’avis des observateurs, il s’agit de réaffirmer, pour une énième fois, sa volonté de rencontrer le leader du pays communiste, alors que le scepticisme se répand quant à l’efficacité des négociations nucléaires bilatérales. En effet, le président américain n’a cessé de laisser entendre la possibilité d’un second sommet Washington-Pyongyang, sur fond de piétinement des pourparlers bilatéraux. Le 1er décembre dernier, il a fait savoir que trois lieux étaient considérés pour accueillir cet événement. Et à la veille de Noël, il a affirmé sur son fil Twitter qu’« il y a des progrès ».





Ce n’est pas la première fois que Trump rend publique une missive de Kim. Et c’est cet échange de lettres qui a permis d’organiser le premier sommet en juin dernier à Singapour alors que la rencontre risquait d’échouer. Maintenant que les discussions au niveau de travail marquent le pas, les deux interlocuteurs multiplient les gestes conciliants en ce début d’année, du discours du Nouvel an du leader nord-coréen au dévoilement de sa lettre, en passant par la réponse positive du locataire de la Maison blanche au souhait formulé par Kim de se retrouver bientôt. Ce qui est remarquable, c’est que le numéro un du royaume ermite a évoqué la possibilité d’arrêter la production, l’essai, l’utilisation et la diffusion des armes nucléaires. En face, le président Trump a fait allusion à l’économie nord-coréenne. Comme il s’agit des intérêts principaux de l’un et de l’autre, ces propos pourront servir de clé pour débloquer la situation actuelle.





Cependant, nombreux sont ceux qui doutent de la tenue d’un 2e tête-à-tête dans l’immédiat. Et pour cause, en dépit de la bonne volonté des deux leaders, les discussions au niveau de travail sont indispensables pour que leur rencontre aboutisse à des accords concrets. Or, pour le moment, n’ont eu lieu ni la rencontre de haut niveau entre le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo et son interlocuteur nord-coréen Kim Yong-cheol, aussi vice-président du Parti nord-coréen des travailleurs, ni celle entre l’émissaire spécial américain Steve Biegun et la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choi Son-hui. Autant dire que les deux côtés restent toujours campés sur leur position, ce qui laisse présager que la prochaine rencontre Trump-Kim ne sera pas pour demain.