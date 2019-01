Comment les Nord-Coréens fêtent le nouvel an

© YONHAP News

A partir de ce numéro de « Trait d’union », la deuxième moitié de notre émission aura dorénavant pour objectif de vous présenter en détail la société nord-coréenne et la vie quotidienne au Nord. Une séquence baptisée « La Corée du Nord que vous ne connaissez pas »... et dont le premier épisode cette semaine s’intéresse à la façon dont les nord-Coréens célèbrent la nouvelle année.





« Le 1er janvier à minuit, les nord-Coréens vont se recueillir devant les statues des anciens dirigeants, Kim Il-sung et Kim Jong-il. Ils y déposent de fleurs et présenter leurs vœux de bonne année. Sinon, ils se prosternent très bas devant le portrait des leaders accrochés chez eux. C’est la première chose que l’on fait pour le Nouvel an. C’est très différent de la Corée du Sud, où les gens vont en masse sur la côte est, pour voir le premier lever de soleil de l’année ! Quand j’étais petite, toute ma classe devait se rendre devant la statue du leader, qui se trouvait à 4 km de distance. Sur le coup de minuit, les quarante élèves, moi incluse, se rendaient là-bas et s’alignaient devant la statue pour offrir des fleurs et présenter leurs voeux », se souvient Chung Eun-chan, professeure à l’Institut pour l’Education sur la Réunification et nord-Coréenne réfugiée en Corée du Sud. Récit.