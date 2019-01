Moon entend redonner vigueur à l’économie du pays en 2019

ⓒYONHAP News

Le président de la République a organisé le 2 janvier la traditionnelle réunion de Nouvel an, au siège de la Fédération des petites et moyennes entreprises (Kbiz) située à Yeouido, à Séoul. C'est la première fois que cet événement annuel a lieu dans un endroit autre que le palais présidentiel. Ce choix montre la volonté de Moon Jae-in de soutenir les entrepreneurs et de redynamiser l'économie du pays durant la nouvelle année.





Dans son discours, le chef de l’Etat a affirmé qu'en cette nouvelle année, il ferait de son mieux pour que les politiques de son gouvernement produisent des résultats palpables pour la vie quotidienne de la population. Il a déclaré que 2019 sera une année où la vie des sud-Coréens s'améliore de manière équilibrée et où la société surmonte les inégalités et se dirige vers une prospérité partagée. Ce qui retient l'attention, c'est la volonté affichée de Moon de soutenir activement les entreprises. Il s'est engagé à créer un environnement favorable à l'investissement des entreprises en soulignant que le développement économique et la création d'emplois en découlent.





L’événement a réuni plus de 300 personnalités représentant les milieux économiques, politiques, institutionnels ou encore la société civile. Parmi les participants figuraient notamment les patrons des quatre principaux conglomérats du pays, à savoir Samsung, Hyundai, SK et LG, les présidents de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême, ainsi que les chefs des principales organisations économiques comme la Kbiz, la Fédération coréenne des employeurs (KEF) ou la Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KORCHAM).





Tout au long de la réunion, l'accent a été mis sur la communication avec les entreprises. Déjà, le choix du lieu n'était pas anodin. Puis, dans son discours, Moon Jae-in a affiché sa volonté de soutenir les entrepreneurs en soulignant l'importance de leur rôle dans l'économie. Il est vrai que le gouvernement a parfois été critiqué pour consacrer trop de temps et d'énergie à la lutte contre les maux de la société comme la corruption, au détriment du développement de l'activité économique. Pour balayer ces critiques, le président de la République a promis de renforcer le soutien aux entrepreneurs, notamment par un assouplissement des réglementations. Il espère que l’économie sud-coréenne retrouvera ainsi sa vigueur.





Le locataire de la Cheongwadae a toutefois tenu à indiquer que l'orientation principale de sa politique économique resterait inchangée. La Maison bleue explique que la croissance tirée par les revenus restera la composante principale de la politique économique de l'exécutif pour l’année du cochon, malgré le scepticisme de certains sur son efficacité.