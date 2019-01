Les tensions montent entre Séoul et Tokyo autour de l’affaire du « radar »

ⓒKBS News

Les tensions montent d'un cran entre la Corée du Sud et le Japon autour de l'affaire dite du « radar ». A la mi-décembre, en mer de l'Est, un destroyer sud-coréen s'est servi d'un radar dans une opération destinée à secourir un bateau nord-coréen en détresse, alors qu'un avion de patrouille nippon volait à basse altitude tout près du navire. Depuis, les deux pays s'accusent mutuellement d'avoir effectué des manœuvres dangereuses et se renvoient la responsabilité de l'incident. Dans ce contexte tendu, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a surenchéri en exhortant le gouvernement sud-coréen à prendre des mesures de prévention pour qu’un tel incident ne puisse pas se reproduire. De son côté, Séoul a exigé des excuses de Tokyo.





Dans une interview accordée le 1er janvier à la chaîne de télévision Asahi, Abe a affirmé qu'un destroyer sud-coréen avait commis un acte dangereux en verrouillant son radar de conduite de tir sur un avion de patrouille japonais. Il a ensuite demandé à Séoul de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise.





Le ministère sud-coréen de la Défense, qui a déjà fait part de ses regrets à Tokyo le 28 décembre, a demandé le 2 janvier à Tokyo de présenter des excuses pour avoir fait voler son avion tout près du destroyer d'une manière menaçante. Séoul continue de démentir les affirmations des autorités japonaises. Selon lui, c'est plutôt Tokyo qui doit s'excuser pour le vol à basse altitude de son avion de patrouille tout près du destroyer, alors en pleine opération de sauvetage humanitaire. Dans un communiqué publié mercredi, le ministère a réitéré ses regrets à l'égard de Tokyo qui avait publié une vidéo montrant la scène de l'incident alors que Séoul demandait la tenue de consultations bilatérales pour clarifier les faits.





L'incident en question a eu lieu le 20 décembre en mer de l'Est, qui sépare la péninsule coréenne de l'archipel nippon. Aux dires des autorités japonaises, le destroyer sud-coréen Gwanggaeto-le-Grand a braqué son radar de conduite de tir sur un avion de patrouille japonais d'une manière menaçante. Répondant à la protestation de Tokyo, le ministère sud-coréen de la Défense a donné sa version des faits. Le destroyer était déployé sur les lieux pour secourir un bateau de pêche nord-coréen. Le vaisseau a activé son radar de navigation ainsi que son radar de conduite de tir en mode antinavire pour retrouver le bateau en détresse. Après avoir repéré un avion qui s'approchait à toute allure, le destroyer a activé une caméra optique pour l'identifier. Il s'agissait d'un avion de patrouille maritime P-1 des forces japonaises d’autodéfense. Selon les autorités sud-coréennes, le radar de détection STIR a certes été déclenché automatiquement avec la mise en marche de la caméra, mais le Gwanggaeto-le-Grand ne l'a aucunement utilisé pour verrouiller l'aéronef. Au contraire, c'est ce dernier qui a menacé le destroyer par son vol à basse altitude, ce que réfute Tokyo.





Cette affaire intervient dans un contexte de dégradation des relations entre la Corée du Sud et le Japon, découlant de la décision en octobre de la Cour suprême sud-coréenne ordonnant à une entreprise nippone d'indemniser ses anciens travailleurs forcés d’origine coréenne. Pour l'heure, les tensions ne sont pas près de s'apaiser entre les deux pays, d'autant plus que le Premier ministre japonais Shinzo Abe semble vouloir récupérer la situation politiquement pour redresser une cote de popularité en baisse.