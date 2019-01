Vers un second sommet entre Trump et Kim

ⓒYONHAP News

Le président américain a révélé avoir reçu une lettre du dirigeant nord-coréen. Lors d'une réunion de son cabinet le 2 janvier, Donald Trump a fait savoir qu'il avait reçu une lettre « formidable » de la part de Kim Jong-un, avant d’ajouter qu'il devrait « probablement » le rencontrer à nouveau. Il n'a pourtant pas dévoilé le contenu de la missive. La veille, le locataire de la Maison blanche avait déjà indiqué sur son compte Twitter qu'il avait hâte de rencontrer à nouveau le chef du régime communiste, en guise de réponse au message de ce dernier qui s'était dit, dans son discours du Nouvel an, prêt à rencontrer à tout moment le numéro un américain.





Dans sa traditionnelle allocution du 1er janvier, retransmise par la télévision d'Etat nord-coréenne, Kim III a exprimé sa volonté de faire de la péninsule coréenne une zone de paix permanente, et affirmé son intention de ne plus produire, utiliser, ni tester d'armes nucléaires. Il a en outre indiqué que le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne s'accélérera si les Etats-Unis prennent des mesures de contrepartie, mais que son pays sera obligé d'explorer une « nouvelle voie » si Washington maintient ses sanctions à son encontre. Enfin, le dirigeant nord-coréen s'est dit prêt à s'asseoir, à tout moment, face au président américain afin de produire des résultats qui seront salués par la communauté internationale.





En moins de 24 heures, Trump a donc répondu favorablement à ce message. Sur son fil Twitter, il a indiqué avoir hâte de rencontrer Kim qui, selon lui, est pleinement conscient du formidable potentiel économique de son pays. Ainsi, les deux dirigeants ont laissé entrevoir l'espoir d'un second sommet Pyongyang-Washington, après le premier qui s'est tenu à Singapour en juin 2018.





En effet, même après l'échec des pourparlers de haut niveau en novembre dernier, le numéro un américain a continué d'exprimer son souhait de retrouver le nord-Coréen dans les meilleurs délais. Le 1er décembre, il a fait savoir que trois endroits étaient envisagés pour accueillir leur second sommet. La veille de Noël, il a affirmé que des progrès avaient été enregistrés en vue de l'organiser. Et à l’occasion de la nouvelle année, Kim III lui a répondu par le biais de son discours et d'une lettre.





La volonté de se rencontrer ouvertement affichée par les deux hommes pourrait certes relever de la rhétorique coutumière. Mais elle revêt toutefois une importance particulière au moment où les négociations sur la dénucléarisation de la péninsule entre les Etats-Unis et la Corée du Nord piétinent. Les deux pays essaient ainsi de trouver une issue à l'impasse en recourant à un processus allant du haut vers le bas, dit « top-down », qu'ils jugent efficace dans un tel contexte.





Il reste néanmoins des incertitudes sur l’organisation effective d’un second sommet bilatéral. Contrairement au sommet de Singapour qui a été l'occasion de nouer leurs premiers contacts, les deux dirigeants sont censés produire des résultats tangibles lors de leur second tête-à-tête. Or, les positions des deux pays divergent sur plusieurs points. Notamment, Pyongyang considère avoir déjà pris les premières mesures concrètes en vue de la dénucléarisation de la péninsule en détruisant son site d'essais nucléaires de Punggye-ri ainsi que son site de tests de moteurs de missile de Dongchang-ri. Selon lui, c’est désormais au tour de Washington de prendre des mesures de contrepartie en assouplissant ses sanctions contre lui. En revanche, l'administration de Trump n'envisage pas de lever ses sanctions contre le Nord avant que la dénucléarisation n’atteigne un point irréversible.