Les stars les plus brillantes de cette année sont BTS et TWICE

ⓒ YONHAP News

Bangtan Boys et TWICE sont les chanteurs sud-coréens qui ont le plus marqué 2018. C’est le résultat du sondage réalisé par Gallup Corée auprès de 4 200 sud-Coréens âgés de 13 à 59 ans avec une marge d’erreur de plus ou moins 1,5 point.





BTS, qui a conquis le monde, est arrivé à la première place avec 24,4 %, devant TWICE, le girls band No. 1 en Asie qui a obtenu 11 %. Les trois places suivantes sont occupées dans l’ordre par IU, Hong Jin-young et Wanna One avec respectivement 10,2 %, 8,8 % et 8,2 %.





Alors, quelles sont les chansons les plus écoutées de l’année du chien ? C’est « DDU-DU DDU-DU » de BLACKPINK qui arrive sur le trône, avec 5 %, devançant légèrement « IDOL » et « FAKE LOVE » de BTS qui ont enregistré chacun 4,4 % et 4,1 %.





Les chansons du genre ‘trot’ sont tout aussi appréciées. Derrière les chansons des jeunes idoles, se trouvent dans l’ordre « Good Bye » de Hong Jin-young, « A la gare d’Andong » de Jin Sung et « Amor Fati » de Kim Yon-ja.