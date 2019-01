Quelles sont les stars natives du signe du cochon qui vont briller pour l’année du cochon d’or ?

ⓒ YONHAP News

Comme vous le savez déjà, les signes du zodiaque asiatique forment un cycle récurrent de 12 ans. Chaque année est donc représentée par l’un des 12 animaux.





L’année 2019 est l’année du cochon d’or selon l’astrologie orientale. Et quelles sont les stars nées sous le signe de cet animal, symbole de bonheur et de prospérité ?





Parmi les idoles, on peut citer V et Jimin du groupe BTS. Nés en 1995, ils ont 24 ans cette année. Parmi les girls band, Nayeon de TWICE et Jisoo de BLACKPINK sont également de la même année.





Les stars qui sont nées en 1983 sont également du signe du cochon comme l’actrice Jung Yu-mi, l’actrice et chanteuse Son Dambi et l’acteur Park Hae-jin. Ils ont 36 ans cette année.





Parmi les célébrités du signe du cochon plus âgées, on peut vous citer les élégantes actrices Lee Young-ae et Go Hyun-jung et le populaire humoriste et animateur Shin Dong-yeop.





Lorsqu’on remonte encore plus en arrière, on peut trouver le chanteur légendaire Na Hoon-a, l’actrice septuagénaire Yun Yuh-jung et l’acteur octogénaire Lee Sun-jae.