god organise un concert à Séoul pour célébrer le 20e anniversaire de ses débuts

Date : le 13 janvier 2019

Lieu : Olympic Gymnastics Arena





god est un boys band qui a fait ses débuts le 13 janvier 1999. Vingt ans après jour pour jour, les cinq membres vont remonter sur scène pour se produire toujours sous le même nom.





Le groupe était en tournée nationale entre le 30 novembre et le 2 janvier. Ses concerts tenus à Séoul, à Busan et à Daegu, ont réuni plus de 30 000 spectateurs.





Intitulé « god GREATEST 20th Anniversary-PRESENT », le concert prévu pour le 13 janvier dans la capitale sud-coréenne sera donc la dernière étape de cette tournée organisée pour son 20e anniversaire.





Les cinq membres veulent faire de cet événement spécial un véritable cadeau à leurs fans qui les soutiennent depuis deux décennies.