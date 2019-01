Coup d’envoi de la Coupe d’Asie des nations de football

© YONHAP News

La 17e édition de la Coupe d’Asie des nations de football a débuté hier aux Emirats arabes unis pour durer 28 jours. Organisée depuis 1956, cette compétition quadriennale offre au pays vainqueur un ticket pour la Coupe des confédérations.





La Corée du Sud, qui n’a jamais réussi à occuper le trône depuis qu’elle a gagné les 1e et 2e éditions, est déterminée à réaliser son rêve cette année. Les « diables rouges » comptent surtout sur Son Heung-min et Hwang Ui-jo, deux joueurs qui brillent à l’étranger.





Appartenant au groupe C, les « guerriers de Taegeuk » doivent affronter les Philippines aujourd’hui, le Kirghizstan le 12 janvier et la Chine quatre jours plus tard. La Corée du Sud, l’Iran, le Japon et l’Australie sont évoqués comme les pays pouvant potentiellement rafler la coupe.





Certains parient sur le Vietnam qui a récemment fait un progrès considérable grâce au sélectionneur sud-coréen Park Hang-seo. Quant à la Corée du Nord, ses matches s’annoncent difficiles du fait qu’elle doit affronter l’Arabie saoudite, le Qatar et le Liban.