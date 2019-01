Football : Mathias Coureur s’engage avec le Seongnam FC

© SEONGNAM FC

Le footballeur français Mathias Coureur a signé avec le Seongnam FC qui est récemment monté en K League 1, la première division sud-coréenne.





Selon l’équipe basée à Seongnam, ses points forts sont qu’il est capable de jouer aussi bien sur l’aile gauche que droite et qu’il peut occuper le poste d’attaquant et de milieu de terrain. L’ancien joueur de l’équipe de Martinique a mené sa carrière dans plusieurs pays dont la Bulgarie et le Kazakhstan.





Depuis son arrivée en Corée du Sud, Coureur s’adapte rapidement à son nouvel environnement en découvrant la culture du pays. « Je vais prouver ma valeur avec le plus de buts et de passes décisives », a-t-il affirmé.