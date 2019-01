Golf : Im Sung-jae fait partie des 11 joueurs ayant le plus de potentiel en 2019

© YONHAP News

Mercredi dernier, le magazine américain de golf Golfweek a annoncé 11 joueurs qui pourraient se distinguer sur le circuit de la PGA en 2019. Le sud-Coréen Im Sung-jae figure sur la liste en 4e position.





D’après la revue, le jeune homme est l’un des golfeurs les plus sous-évalués l’an dernier. En effet, il a déjà remporté deux trophées et s’est positionné trois fois au 2e rang au tournoi du Web.com Tour. En août dernier, il a occupé bien aisément la première place dans le tableau des récompenses. Depuis qu’il a fait ses débuts sur le circuit PGA, il a démontré son potentiel en se positionnant 4e et 15e ex æquo.





Devant lui, les Américains Tony Finau, Sam Burns et Cameron Champ ont été mentionnés. Champ est surtout considéré comme son principal rival pour le titre de nouveau meilleur joueur de la saison.